Pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, la délibération du jury international de la 20ème édition du “Prix des cinq continents de la Francophonie” s’est tenue à distance, jeudi 16 décembre 2021.

Ainsi, le jury a décidé d’attribuer le prix au Palestinien Karim Kattan pour son premier roman “Le Palais des deux collines” publié aux éditions Elyzad (Tunisie).

” Un jeune palestinien revient dans son village natal déserté, tout comme sa maison familiale habitée par les fantômes du passé. Histoire poignante sur la mémoire, ses lieux et ses fantômes, sur l’anticipation d’une disparition programmée de tout un peuple “.

Le jury a particulièrement été séduit par ” la langue poétique et un art du récit mêlant dérision, humour et colère contenue, d’une grande originalité “, a noté le jury, présidé par Paula Jacques.

Réunis le jeudi 21 octobre, à distance, les représentants des six comités de lecture ont sélectionné dix ouvrages finalistes, représentant dix pays, parmi les 145 œuvres candidates qui ont été proposées.

Les éditions Elyzad sont une maison d’édition tunisienne fondée en 2005 par Elisabeth Daldoul et basée à Tunis. Elle publie de la littérature en langue française. L’ambition de cette maison est de proposer des textes qui reflètent une littérature vivante, moderne et exigeante qui s’inscrit dans la diversité, en faisant entendre des voix singulières, originales, unies par une langue commune correspondant à des engagements précis : tisser des passerelles, du Sud au Nord, de la Méditerranée à l’ensemble de l’espace francophone, pour faire lire le monde dans sa pluralité.

La ligne éditoriale s’articule autour d’auteurs confirmés, comme Leïla Sebbar, Tahar Bekri, Sophie Bessis ou encore Cécile Oumhani, tout en assurant un rôle de découverte de nouveaux talents tels Yamen Manaï, Ilf-Eddine, Azza Filali ou Jadd Hilal.

En 2011, les éditions Elyzad reçoivent le prix Alioune Diop institué par l’Organisation internationale de la francophonie et composé d’une quinzaine de maisons d’édition. Du nom du pionnier de l’édition africaine et fondateur de la maison Présence africaine, ” ce prix récompense un éditeur s’étant illustré dans la qualité de sa production “.

En 2012, elles développent une nouvelle collection dédiée aux essais, en publiant une nouvelle édition de la biographie de Habib Bourguiba par Sophie Bessis et Souhayr Belhassen.

En 2021, le roman “Que sur toi se lamente le Tigre” d’Emilienne Malfatto reçoit le prix Goncourt du premier roman, ce qui constitue la plus importante reconnaissance, à cette date, de la maison d’édition.

Karim Kattan est un écrivain palestinien. Il est docteur en littérature comparée. Il écrit en anglais et en français.

Il a publié “Préliminaires pour un verger futur” aux Editions Elyzad en 2017. Ce recueil de nouvelles a été finaliste du Prix Boccace de la Nouvelle en 2018.

Son premier roman, “Le Palais des deux collines” est paru aux Editions Elyzad en 2021. Ce roman a été retenu dans la sélection du Prix Hors Concours, et finaliste du Prix Senghor du premier roman francophone, du Prix Mare Nostrum et du Prix des cinq continents de la francophonie dont il est le lauréat 2021.

Ses textes en anglais sont parus dans de nombreuses publications dont The Paris Review, Strange Horizons, The Maine Review, The Funambulist, +972 Magazine.

Ses écrits ont également été présentés dans de nombreux espaces d’art contemporain, dont la Biennale de Venise en 2019, la Biennale d’Architecture de Sâo Paulo, Bétonsalon, ou encore la Fondation MMAG.

Créé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2001, le Prix des cinq continents de la Francophonie permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale.

La diversité des écrivains francophones, la place qu’occupent leurs œuvres dans la littérature mondiale et les distinctions internationales obtenues par les membres du jury et les lauréats sont la plus belle illustration de la richesse et de la vivacité de la littérature en français.

Ouvert aux textes de fiction narratifs (roman, récit et recueil de nouvelles) publiés annuellement, le Prix des cinq continents de la Francophonie accueille tout auteur d’expression française quelle que soit sa maturité littéraire.