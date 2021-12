La méthanisation, procédé naturel de dégradation de la matière organique par des bactéries, en l’absence d’oxygène, pourrait être une alternative pour lutter contre la crise des déchets en Tunisie et pour produire du biogaz / biométhane.

Cette technologie est maîtrisée par l’entreprise tunisienne ITP, qui fabrique des équipements de haute technologie dans le domaine du traitement et la valorisation des déchets. Ces équipements sont entièrement exportés vers plusieurs pays européens.

L’entreprise spécialisée également, dans l’usinage et assemblage de pièces mécaniques de précision en petites et moyennes séries, est citée aujourd’hui, comme une success-story pour avoir réussi à fabriquer des équipements utilisés dans la valorisation de déchets utilisant la technologie de Méthanation, grâce à des compétences 100% tunisiennes.

Des responsables du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) pour l’Afrique et le Moyen-Orient, du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et de l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME) ont rendu, récemment, visite à l’entreprise. Ils ont discuté avec ses responsable les moyens à explorer pour que la Tunisie puisse bénéficier des technologies de valorisation et de traitement des déchets dans les futurs projets et des perspectives de la lutte contre la crise des déchets, selon SuccessfulTunisia.com.

L’entreprise tunisienne, ITP, située dans la zone industrielle de Messaâdine à Sousse (nord-est de la Tunisie) est active dans les marchés de l’aéronautique, la défense, l’énergie et le médical et spatial.

Créée en 2005, la société dispose aujourd’hui, d’un Bureau d’études et d’un Bureau des méthodes qui accompagnent ses clients durant toutes les phases de fabrication et de vie du produit.