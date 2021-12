A l’occasion de la finale de la coupe arabe Qatar 2021, Ooredoo annonce l’installation de plusieurs fans zones dans les grands cafés de Tunis, Sousse, Sfax et Gabès.

Après la qualification historique des Aigles de Carthage à la finale du mondial arabe, Ooredoo marque sa présence dans les zones de rassemblement des supporters et prépare beaucoup de surprises et cadeaux pour faire du match Tunisie/Algérie qui aura lieu ce samedi, un moment inoubliable.

Sponsor de l’équipe nationale et opérateur de télécommunications officiel du tournoi, Ooredoo soutient les fans et prévoit un programme d’animations marqué par deux tirages au sort d’un jeu de pronostics à la mi-temps et après le match.

Des dizaines de cadeaux seront à la disposition des gagnants et plein d’autres surprises seront annoncés après le match tout en espérant la victoire des aigles du Carthage.

Fidèle à son positionnement en tant que partenaire majeur du sport et de la jeunesse tunisienne, Ooredoo sera au rendez-vous pour faire de cette finale une occasion de plus pour diffuser la joie dans les artères des villes de Tunisie et encourager les citoyens à venir nombreux et partager l’ambiance de la finale comme s’ils étaient présents au stade Al Bayt à Qatar.

Ooredoo renouvelle son soutien aux aigles de Carthage tout en souhaitant qu’ils finissent le tournoi en obtenant le titre tant attendu par le public tunisien.

Soyez au rendez-vous samedi 18 décembre 2021 à partir de 16h dans les cafés indiqués sur notre page Facebook et joignez-nous pour encourager notre équipe nationale tout en respectant le protocole sanitaire

Tounes T3ich et nchala marbou7a !