Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 ont finalisé le choix de leurs camps de base au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, a annoncé mardi la Fédération internationale de football (FIFA), une étape importante dans l’organisation du premier Mondial à 48 nations.

La Tunisie qualifiée au Mondial pour la septième fois de son histoire et quatrième de suite, établira son camp de base dans la ville mexicaine de Monterry, au sein des installations de Rayados Training Center, selon la liste dévoilée par la FIFA.

Les trois autres adversaires des “Aigles de Carthage” lors de la phase de poules ont opté pour les camps de base suivants : les Pays-Bas à Kansas City (KC Current Training Facility), le Japon à Nashville (Nashville SC) et la Suède à Dallas (FC Dallas Stadium).

Les camps de base serviront de centres de vie et de préparation aux sélections durant la phase de groupes de la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, précise l’instance internationale.

Selon la FIFA, 39 équipes seront basées aux Etats-Unis, sept au Mexique et deux au Canada.

Les sélections qui ont choisi le Mexique comme camp de base sont la Colombie, l’Iran, la Corée du Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Uruguay. Le Canada et le Panama établiront quant à eux leurs bases au Canada.

Au total, 25 communautés ne figurant pas parmi les 16 villes hôtes accueilleront des sélections nationales, permettant, selon la FIFA, d’élargir l’impact économique et populaire du tournoi à travers l’Amérique du Nord.

“Les camps de base des équipes font partie intégrante du tissu même de toute Coupe du monde de la FIFA. C’est là que les équipes s’installent, s’entraînent, récupèrent et vivent au rythme quotidien de la compétition”.

IL a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations de la Coupe du monde de la FIFA 2026, cité dans un communiqué de la FIFA.

La FIFA précise que le processus de sélection des camps de base a débuté en 2024 avec une première liste d’installations proposées aux fédérations, avant d’être affinée tout au long de l’année 2025. Les choix définitifs ont été effectués après le tirage au sort final du Mondial, organisé en décembre 2025.

Parmi les communautés retenues figurent notamment New Tecumseth au Canada, Cancun, Pachuca et Tijuana au Mexique, ainsi qu’Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Nashville, Portland, San Diego et Tampa aux Etats-Unis.