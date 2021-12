L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie a lancé, mercredi 15 décembre 2021, à Mahdia, la seconde phase du projet ” Helma “.

En partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, la seconde session du projet ” Helma ” ambitionne de former 1 300 jeunes issus des gouvernorats de Mahdia et Sfax, indique le chef de mission de l’OIM en Tunisie, Azzouz Samri.

Financé par le gouvernement italien, le projet Helma a pour objectif de trouver des solutions alternatives à l’immigration illégale et s’adresse aux jeunes des gouvernorats de Sfax et Mahdia.

Lancé en août 2020, le projet Helma se poursuit jusqu’au mois de juillet 2022 et s’appuie sur un partenariat entre le ministère de la jeunesse, l’agence de la formation professionnelle et des entreprises privées.

Destinée aux jeunes chômeurs âgés de 15-25 ans, la seconde session du projet ” Helma ” tente d’attirer les jeunes décrocheurs désireux de suivre une formation professionnelle, grâce à une session de formation portes-ouvertes organisée du 15 au 21 décembre 2021.

Des contrats de formation avec une prime de 60 dinars sont proposés aux jeunes intéressés a ajouté le responsable en précisant que la formation sera clôturée par des rencontres avec les entreprises-partenaires en vue de signer des contrats de travail.

En plus des formations, le projet ” Helma ” propose d’accompagner les jeunes à entreprendre ou à entamer des démarches légales d’immigration.

La première session du projet ” Helma ” a attiré 625 jeunes dont 71 ont intégré les centres de formation professionnelle. Parmi les bénéficiaires de la formation professionnelle, 43 jeunes ont entamé des recherches pour une immigration légale.

Selon les statistiques de l’OIM, 68,97% des migrants clandestins arrivés sur les côtes italiennes en 2020 sont des Tunisiens.