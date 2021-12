Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) et l’organisation Bawsala ont annoncé, mardi 14 décembre 2021, au cours d’une conférence de presse commubne, le lancement d’une campagne nationale visant à rompre avec les politiques d’austérité dues au recours à l’endettement et la révision des politiques fiscales de l’état et du plan de développement qui ” a prouvé son inefficacité dans la réalisation de la croissance économique”, selon les organisateurs.

Les deux organisations ont envoyé au président de la République, Kaïs Saïed, une lettre ouverte dans laquelle elles l’appellent à adopter une nouvelle approche des politiques d’endettement, à préserver la souveraineté de l’état et à éviter l’endettement abusif par les institutions financières donatrices, notamment le fonds monétaire international (FMI).

La directrice exécutive de Bawsala, Selma Jrad, a indiqué que cette campagne est destinée aux citoyens et aux responsables en vue de lever le voile sur le programme gouvernemental qui sera présenté au FMI annoncé dans le communiqué de la présidence de la république en date du 29 novembre dernier, soulignant l’importance d’adopter une vision critique des politiques d’endettement et des reformes y afférentes avec la participation des organisations syndicales et de la société civile.

“Cette campagne vise à instaurer une approche globale de la réforme du plan de développement et des politiques fiscales afin de renforcer les ressources de l’état sans recours aux institutions internationales donatrices”, a-t-elle observé.

Le FTDS et Bawsala ont publié une pétition qui devra être signée par les citoyens pour revendiquer la publication du programme gouvernemental, élaboré pour la préparation des négociations avec le FMI.

Ils ont également appelé à l’élaboration d’un programme économique et social alternatif visant la mise en place des réformes fondamentales sur la base de la justice sociale et le refus des conditions d’austérité et de financement par les donateurs internationaux.