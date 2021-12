Tunisie – Algérie : Le président Tebboune à Tunis

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera les mercredi 15 et jeudi 16 décembre 2021 une visite d’Etat en Tunisie, à l’invitation du président de la République Kaïs Saïed.

Cette visite sera l’occasion de renforcer les liens de fraternité historiques unissant la Tunisie et l’Algérie et d’ancrer les traditions de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays sur les questions régionales et internationales de l’heure, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Elle constituera, également, une opportunité pour consolider les relations de coopération et de partenariat établies entre les deux pays, ajoute la même source.