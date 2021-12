Un rapport de McKinsey & Co et public par le média économique Bloomberg classe désormais la Chine comme le pays le plus riche du monde aux dépens des Etats-Unis d’Amérique.

En effet, ledit rapport indique que « la valeur de la Chine est passée de 7 000 milliards de dollars en 2000 à 120 000 milliards de dollars en 2020. Alors que dans le même temps, la valeur des États-Unis a grimpé à près de 90 000 milliards de dollars, échappant ainsi à la première place. La course de la Chine vers le sommet du classement a contribué à près d’un tiers de l’augmentation totale de la richesse mondiale, qui est passée de 156 000 milliards de dollars à 514 000 milliards de dollars au cours de la même période ».

Un phénomène expliquerait cette ascension rapide de la Chine : son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Mais certains spécialistes estiment que « cette victoire » est à prendre avec des pincettes, car tout le monde en Chine ne profite vraiment à cette création de richesses. «… Plus des deux tiers de la richesse nationale sont détenus par seulement 10 % des ménages les plus riches. Le même ratio est observé aux États-Unis, qui occupent désormais la deuxième place dans le classement mondial des richesses », rapporte le site demotivateur.fr.