«Les indicateurs financiers sont probants et le business plan est prometteur. Nous avons toujours réalisé nos objectifs et, souvent, nous les avons dépassés». C’est ce qu’a souligné Abdelwaheb Essafi, directeur général de Smart Tunisie lors de sa présentation jeudi au siège de la Bourse de Tunis, à la tribune de l’Association des intermédiaires en Bourse (AIB).

En près de 35 ans, elle ne cesse de s’imposer en tant que leader de la distribution dans le secteur de l’IT en Tunisie, avec plus de 25 top marques mondiales, sur un marché potentiel en développement continu, réalisant une croissance annuelle à deux chiffres qui dégage des résultats financiers significatifs. Les souscriptions au capital seront ouvertes à partir de ce lundi 13 décembre pour se poursuivre jusqu’au mercredi 22 décembre, inclus, au prix de 25,500 DT l’action.

Smart Tunisie comme le souligne Tunisie Valeurs, intermédiaire en bourse chargé de l’opération, s’introduit sur le marché principal de la cote de la bourse via une opération mixte de cession de titres (46 MDT) et d’augmentation de capital (10MDT). La levée de fonds permettra au Groupe de renforcer son assise financière et de financer un programme d’investissement, portant sur une enveloppe de 17 MDT.

Un résultat de 18 Mdt en 2021

Passant en revue les activités de la société mère Smart Tunisie qui coiffe cinq autres filiales spécialisées, dont une au Maroc, Mahmoud Bouden, directeur général adjoint a indiqué que l’exercice 2021 serait clôturé avec un résultat de 18 millions de dinars, contre 12 millions de dinars en 2020. De son côté, Hédi Essafi, directeur général adjoint a souligné que le chiffre d’affaires s’élèvera à fin décembre 2021, à pas moins de 284 millions de dinars.

Quant au portefeuille de grandes marques distribuées, il passera de 25 actuellement à 30 d’ici l’année prochaine, selon Mohamed Ali Gharsallah, directeur marketing et commercial. Des pourparlers sont bien avancés, a-t-il ajouté avec de nouvelles marques phares notamment dans la téléphonie mobile et autres produits IT.

Une valorisation alléchante

La stratégie du Groupe Smart sur les prochaines années s’articule autour de trois grands axes de développement. Il s’agit de préserver et de consolider la position du Groupe en tant que leader de la distribution dans le secteur de l’IT en Tunisie, d’élargir les lignes de produits à travers la représentation de nouvelles marques et l’introduction de nouvelles lignes de métiers axées sur le service, et développer le volet logistique sur le moyen et long terme à travers la création d’une plateforme logistique pour le Groupe. Smart présente, dans le cadre de son IPO, un Business Plan prudent qui allie consolidation de la croissance et des marges. Un challenge que le management pourrait relever grâce au business model résilient et innovant du Groupe.

La valorisation proposée, affirme Tunisie Valeurs, est alléchante dans l’absolu et comparativement à notre marché actions. Par ailleurs, Smart Tunisie présente des atouts qui justifient un positionnement à moyen et long terme sur le titre: une position de leadership sur un marché en pleine croissance, un business model innovant et une vision globale grâce à un système d’information performant. Nous recommandons de souscrire à l’IPO. »