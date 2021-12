Sorti en 2021, le film “Bonne mère” de Hafsia Herzi a remporté le Prix du Public de la 21ème édition du Festival Cinemamed (festival cinéma méditerranéen de Bruxelles, 2-11 décembre 2021) qui s’est clôturée hier samedi à l’issue de la cérémonie de remise de prix qui a couronné le film “Murina” de Antoneta Alamat Kusijanovic.

Il s’agissait d’une année particulière pour le festival qui revenait en salles après une année entièrement en ligne.

Le Festival a voulu dédier cette 21ème édition à la jeunesse qui se dépasse pour réaliser ses rêves à travers une nouvelle compétition “RêVolution”, croisant les termes “révolution”, “rêves” et “évolution”. Les films de cette compétition mettaient en scène la détermination de cette jeunesse à repousser ses limites.

Le Jury de la Compétition officielle était composé de l’actrice franco-libanaise Manal Issa, de l’actrice et réalisatrice Meryem Benm’Barek, du comédien Sébastien Houbani et du comédien et réalisateur Yannick Renier.

L’actrice et réalisatrice Hafsia Herzi s’est inspirée de son enfance et de sa maman. Elle livre dans son film le portrait sensible d’une mère courage qui se bat seule, telle une louve, pour sa meute dans une cité de Marseille.

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Elyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible…