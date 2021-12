Deux entreprises artisanales en Halfa de Kasserine participent à la foire internationale italienne ” Artigiano in fiera 2021 ” qui se déroule à Milano du 2 décembre au 12 décembre 2021, dans le cadre du projet ” Tunisie Créative “.

A ce sujet, la coordinatrice du projet ” Tunisie Créative ” à Kasserine, Rachida Saadaoui, a fait savoir que la Tunisie participe à cette foire avec des représentants du cluster de Halfa Kasserine, le cluster fibres végétales Gabès, et le cluster Tissage traditionnel Monastir.

Lancé en 2020, le projet Tunisie Créative s’inscrit dans le cadre du programme financé par l’Union Européenne (UE) intitulé “Tounes Wijhetouna” et se poursuit jusqu’au 2024, a expliqué Saadaoui en signalant que le projet Tunisie Créative a pour but d’améliorer la compétitivité du secteur de l’artisanat par le développement de la qualité et l’accès aux marchés nationaux et internationaux.

Six entreprises artisanales et deux coopératives spécialisées dans le Halfa ont adhéré au projet ” Tunisie Créative ” dans le cadre du cluster de Halfa Kasserine a ajouté la même source .

Tunisie Créative est financé par l’Union européenne avec une contribution financière de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).