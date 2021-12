Le Centre de formation professionnelle Ain Ketana à Grombalia (gouvernorat de Nabeul) a accueilli, jeudi 9 décembre 2021, une cérémonie au pour rendre hommage aux lauréats parmi les diplômés des centres de formation professionnelle pour l’année 2020-2021 ayant obtenu une moyenne de plus de 18 sur 20.

En marge de cette cérémonie, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Nasredine Nsib,i a déclaré que son département s’attache à l’encadrement et au suivi des centres de formation professionnelles à travers tous les gouvernorats et qui disposent de centaines de spécialités afin de promouvoir les ressources humaines tunisiennes.

Il a indiqué que le ministère se penche sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la valorisation des centres de formation professionnelle à même de satisfaire les demandes d’emploi dans toutes les spécialités et dans des délais raisonnables.

“De nouveaux programmes de formation seront élaborés début 2022 en matière de formation tout en optant pour de nouveaux mécanismes encourageant les recrutements, la réinsertion et l’incitation à la création d’entreprises”, a-t-il annoncé.

Il a précisé que le ministère va organiser en janvier 2022 des sessions de formation professionnelle dans divers spécialités d’une durée de 3 à 6 mois.

Evoquant la hausse des indicateurs du chômage, le ministre de l’Emploi a souligné que des défaillances ont été enregistrées au niveau des mécanismes d’emploi liés notamment à l’encouragement au recrutement, la réinsertion professionnelle et les mécanismes d’incitation à la création d’entreprises, qui a-t-il noté seront révisés dans les plus brefs délais après évaluation.