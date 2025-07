Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a présidé lundi au siège du département la 3ème réunion du comité de pilotage du projet Formation et marché de l’emploi “Format” qui vise à renforcer le leadership entrepreneurial et l’insertion professionnelle, et à promouvoir les capacités des structures de l’emploi et du travail indépendant en matière de prise en charge des demandeurs d’emploi.

Cette réunion s’est déroulée en présence de la directrice de la coopération internationale à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie Jacqueline Groth et de la directrice régionale de l’Agence Allemande de coopération internationale en Tunisie et en Libye (GIZ) Ariane Borgstedt, ainsi que des membres du comité de pilotage relevant du ministère de l’emploi, des affaires sociales, de l’économie et de la planification et des représentants de l’UTICA, de l’UGTT et de l’agence Allemande de coopération internationale, selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi.

Présidant l’ouverture des travaux, Chaouad a souligné la qualité et la richesse de la coopération Tuniso-Allemande, précisant que le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle oeuvre à consolider davantage la gouvernance de toutes les interventions, des programmes et des projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale en vue d’atteindre les objectifs requis.

Il a relevé l’importance de poursuivre la mise en oeuvre de toutes les composantes du projet formation et marché de l’emploi, selon le plan d’action et l’agenda d’exécution pour la période 2025-2028.

De son côté, la directrice de la coopération internationale à l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie a salué le niveau de la coopération commune, mettant l’accent sur les réalisations accomplies dans le cadre de ce programme. Elle a exprimé la disposition de la partie Allemande à coopérer davantage et à fournir l’appui technique et logistique.

Au cours de cette réunion, les participants ont fait un exposé de l’avancement du projet formation et marché de l’emploi qui a été réalisé par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en coopération avec l’Agence Allemande de coopération technique (GIZ) passant en revue les résultats enregistrés au niveau du renforcement de la stratégie nationale de l’initiative privée et l’instauration du système d’auto-entrepreneur, outre la promotion des compétences des structures régionales de l’emploi et de la formation professionnelle et des bureaux de l’emploi et du travail indépendant.

Au terme des travaux, le ministre de l’emploi a souligné la nécessité d’intensifier les réunions du comité de pilotage et d’adopter les décisions relatives à la gestion de ce projet et à le promouvoir dans le cadre d’une approche participative.