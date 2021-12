Un mécanisme d’appui technique et de consulting baptisé “Dispoflex” en faveur de la réforme du secteur public tunisien a été lancé mardi 7 décembre 2021, dans le cadre de la coopération tuniso-allemande.

Une enveloppe de 3 millions d’euros (environ 10 millions de dinars) a été mobilisée par l’Agence internationale de coopération allemande “GIZ” pour financer les projets qui seront retenus dans le cadre de ce mécanisme. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 8 décembre 2021, le ministère de l’Economie et de la Planification, partenaire de cette initiative.

“La finalité étant d’aider les institutions tunisiennes dans leurs efforts de réforme, d’une manière flexible qui répond à leurs besoins pointus et qui soit en adéquation avec les programmes et priorités du gouvernement”.

L’instrument de conseil “Dispoflex”, permettrait aux institutions tunisiennes de demander un appui technique pour la mise en œuvre de leurs projets de réforme et aussi, pour l’élaboration des stratégies et de politiques nécessaires outre l’appui aux ressources humaines concernées et le renforcement de leurs capacités.

Des experts nationaux et internationaux seront mobilisés, dans le cadre de cette initiative, pour conseiller les institutions dans l’élaboration de stratégies et de politiques ou sur des thèmes de développement organisationnel.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre stratégique du Partenariat tuniso-allemand pour les Réformes, sera mis en œuvre par la “GIZ Tunisie” dans le cadre du projet “.

Renforcement des Capacités de Réforme des Institutions Tunisiennes ” (#RECAP), mandaté par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (#BMZ), et en partenariat avec le ministère de l’Economie et de la Planification.