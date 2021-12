La Direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption à la présidence du gouvernement a organisé, en partenariat avec le bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, une conférence autour du ” conflit d’intérêt et l’enrichissement illicite dans le secteur public en Tunisie : Résultats atteints et défis à surmonter “, et ce mercredi 8 décembre 2021.

Dans un communiqué public à l’issue de la rencontre, la Direction générale a fait savoir que cette conférence intervient suite à deux sessions de formations qui ont eu lieu les 6 et 7 décembre 2021, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Elle a été organisée dans le cadre du projet anti-corruption cofinancé par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, précise le communiqué.

Ont pris part à ces deux sessions de formation une centaine de chefs de cellules de gouvernance au sein des ministères, entreprises et établissements publics, gouvernorats et municipalités ainsi que des représentants des organismes publics et partenaires techniques et financiers dans le domaine de la gouvernance et de la prévention de la corruption.

Des experts nationaux et internationaux ont participé à cette conférence au cours de laquelle a été présentée la méthodologie de gestion des cas du conflit d’intérêt et des mécanismes de prévention conformément aux dispositions de la loi n° 2018-46 datant du 1er Août 2018 portant sur la déclaration du patrimoine la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflits d’intérêt.

Une autre présentation portant sur les mécanismes de détection des cas d’enrichissement illicite adoptés au niveau technique et juridictionnel dans le cadre de l’investigation sur des cas réels a été exposée au cours de la conférence, indique-t-on de même source.