Les opérations de collecte des ordures ménagères entassées dans la ville de Sfax ont redémarré mercredi 8 décembre 2021, selon le maire de Sfax, Mounir Elloumi, qui a affirmé que plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées dans un point de collecte temporaire créé près de la route du port dans l’attente qu’elles seront transportées par la suite vers la décharge qui sera aménagée sur la route de Menzel Chaker, loin de 62 km de la ville.

A rappeler qu’une réunion s’est tenue lundi 6 courant entre une délégation gouvernementale et des représentants des organisations nationales et de la société civile à Sfax, au cours de laquelle il a été convenu de la reprise de la collecte et la décharge des ordures ménagères dans une terre domaniale située à environ 62 kilomètres de la ville de Sfax, le démarrage immédiat des travaux d’aménagement d’un nouveau dépotoir dans la région, dans un délai maximum de 5 mois, et l’élaboration d’un plan régional de recyclage et de valorisation des déchets dans des délais allant de 3 à 5 ans.

Ces mesures ont pour objectif de parvenir à une solution de la crise des déchets ménagers, qui perdure depuis le 27 septembre 2021 dans le gouvernorat de Sfax, et éviter la grève générale, qui était prévue le 10 décembre dans la région, par la société de civile qui a intenté un procès devant la justice contre les responsables de la crise.