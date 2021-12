Le coup d’envoi officiel des ” DIGITAL TUNISIA DAYS “, qui se tiennent à Dubaï du 7 au 9 décembre 2021 en marge de ” Dubaï Expo 2020, a été donné mardi 7 décembre 2021 par le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji.

“L’objectif de ces journées est de favoriser l’échange d’expériences et d’expertises et d’identifier les moyens permettant d’établir des partenariats avec les pays participants à Dubaï Expo 2020”, a affirmé le ministre lors de l’ouverture de ces journées organisées au pavillon tunisien à l’expo.

Et d’ajouter que l’organisation de cet événement “reflète l’intérêt porté par la Tunisie au numérique en tant que moyen permettant le développement des différents secteurs compte tenu de son rôle en matière de réforme et d’investissement dans les jeunes générations et les compétences innovantes”.

Il a, dans ce cadre, rappelé que la stratégie nationale numérique 2021/2025 repose, justement, sur le renforcement des compétences dans le domaine du numérique, à travers l’harmonisation qualitative et quantitative des besoins du secteur et la demande du marché du travail, ainsi que la généralisation de l’utilisation des technologies.

Le renforcement du positionnement de la Tunisie en tant que site du digital, d’innovation et d’impulsion de la culture entrepreneuriale, représente le deuxième axe majeur de cette stratégie, a-t-il encore fait savoir, précisant que son département œuvre dans ce sens au développement du rôle des pôles technologiques et des centres régionaux d’intelligence, outre le renforcement des programmes Smart Tunisia et Startup Act.

” Start Up Act, qui a créé une véritable dynamique économique, a permis l’attribution de 623 labels du même nom dans les domaines de la santé, de l’enseignement, l’industrie et les services financiers”, a précisé le ministre.

De son côté, le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique des Emirats Arabes Unis (EAU), Majed Sultan Al Mesmar, a rappelé que les deux pays entretiennent des relations de coopération dans le domaine du numérique de longue date, estimant que la Tunisie dispose de compétences importantes dans le domaine des technologies qui lui permettent de figurer sur la liste des pays pionniers dans ce domaine.

Commentant les exposés présentés par les étudiants tunisiens qui participent au challenge organisé dans le cadre des ” DIGITAL TUNISIA DAYS, le responsable émirati a exprimé son “admiration quant à l’originalité de leurs projets, estimant que des idées beaucoup moins attractives que celles présentées par ces compétences tunisiennes, ont réussi essentiellement grâce à la mobilisation des financements adéquats”.

A rappeler qu’une délégation composée, notamment, de 2 Petites et moyennes entreprises (PME), 5 étudiants, 5 chercheurs, 5 incubateurs et 11 startups, outre des cadres et des représentants des structures relevant du ministère, participent aux ” DIGITAL TUNISIA DAYS ” .

Un challenge entre les PME, les étudiants, les incubateurs et les startups, au cours duquel les participants présenteront leurs projets innovants, a été lancé ce mardi.

Les étudiants représentent l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), l’Institut supérieur des études technologiques (ISET), l’Ecole supérieure des communications de Tunis (SupCom) et l’Ecole nationale des sciences de l’informatique (Ensi).

Les startups retenues sont Galecktek (gaming), Cure Biomics (e-health), Wattnow (énergie), Historiar (traveltech), NG sign (legatech), Drobee (agritech), Fulfillment bridge (logistique), Seabex (agritech), Class quiz (edtech), Tawa digital talents (digital marketing) et DCX (traveltech). Les structures d’appui et d’accompagnement sont Smart Tunisian Technoparks, Novation city, Orange Digital Center, Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED) et Betacub. Concernant les PME participantes, il s’agit de Bewireless solutions (IoT) et I farming (agritech).

Les EAU abritent depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022, pour la première fois pour un pays arabe, la plus importante manifestation internationale ; à savoir l’exposition universelle ” EXPO Dubai ” qui se déroule sur le thème ” Connecter les esprits, construire le futur “.

Initialement prévue en 2020, l’Expo a été reportée en 2021 suite à la pandémie de Covid-19. D’après les organisateurs, 192 pays participent à cette manifestation qui leur offre l’opportunité de faire connaitre leurs spécificités dans les domaines techniques, culturels, architecturaux, touristiques et alimentaires, auprès de plus de 25 millions de visiteurs attendus aussi bien des Emirats Arabes Unis que d’autres pays.