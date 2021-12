NGSIGN, éditeur des solutions de confiance électronique et expert de la signature électronique et PKI, et Kaoun, éditeur de l’application Flouci et leader des solutions d’automatisation de vérification d’identité, annoncent avoir signé un partenariat technologique et stratégique.

Ce partenariat permettra aux deux startups d’allier leurs technologies et savoir-faire afin de complémenter leurs offres de service et offrir aux marchés tunisien, africain et international des solutions complètes d’eKYC à valeur probante.

Kaoun a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle procédure d’identification des clients à distance ingénieuse, déjà intégrée dans son application financière Flouci . Cette procédure comprend une série d’étapes faciles à suivre et à accomplir directement sur n’importe quel appareil, smartphone ou ordinateur, muni d’une caméra et ayant accès à une connexion internet.

Grâce à sa technologie de reconnaissance faciale et de vision par ordinateur, le module d’identification de Kaoun traite les documents fournis par ses utilisateurs pour élaborer une fiche client complète et un score de confiance qui, à son tour, détermine la fiabilité des informations reçues.

Pour sa part, NGSIGN, qui propose une suite complète de solutions de signature électronique et PKI utilisées par plusieurs gros comptes, administrations publiques et PME, vient d’obtenir le certificat eIDAS Trust Services Provider.

Forte de cette expérience et certification internationale, NGSIGN a déposé son dossier pour obtenir l’agrément lui permettant d’exercer en tant que Fournisseur de Service de Certification Électronique (FSC) et d’être le premier opérateur technologique privé en Tunisie qui offre des services d’émission de certificats et de signature électronique, un projet sur lequel la startup travaille depuis plusieurs années.

En collaboration avec Kaoun, NGSIGN vise à joindre les compétences et le succès des deux startups pour mettre en place un système d’identification fiable et précis, facilement accessible et apte à être adopté par les particuliers, les commerces et les entreprises.

À propos de NGSIGN

Fondée en 2016 par une équipe d’experts de la signature électronique, NGSign est une startup labellisée qui a développé une suite de produits de services de confiance électronique incluant la plateforme de signature électronique sur le cloud NGSign, la solution QRSecure pour la gestion de Cachets Électroniques Visibles et la solution PKI Remote Trust.

À propos de Kaoun

Kaoun est une startup fintech labellisée fondée en 2018 par une équipe de jeunes entrepreneurs dans le but de créer une infrastructure financière démocratisée pour une meilleure inclusion économique.

Elle développe les outils nécessaires pour connecter les différents acteurs de l’écosystème – particuliers, entreprises et institutions financières – et facilite leur intégration dans le cycle économique et le monde financier moderne.