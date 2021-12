La Tunisie a participé à la 7ème édition du salon Fast textile qui se tient du 1er au 3 décembre 2021, au parc des expositions Patak Expo – Varsovie (Pologne), indique le CEPEX dans un communiqué publié vendredi 3 décembre 2021.

Quatre entreprises tunisiennes ont eu l’occasion d’exposer une offre diversifiée de produits textiles principalement dans la filière balnéaire, lingerie et sportswear (jeanswear).

Cette participation, conduite par le CEPEX en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Varsovie et le concours de l’ONTT, vise à promouvoir le potentiel à l’export du textile tunisien, d’autant plus que le marché polonais est à grand potentiel d’accès avec 38 millions de consommateurs dont le pouvoir d’achat est de plus en plus élevé.

Elle offre ainsi, un cadre adéquat pour nouer des contacts professionnels avec des donneurs d’ordres internationaux. D’après le CEPEX, “les modèles tunisiens exposés au stand national ont suscité la curiosité des visiteurs professionnels venus s’enquérir des conditions de production et de livraison vers le marché polonais”.

A l’ouverture du salon, “des échanges d’idées ont eu lieu avec les entreprises tunisiennes sur les possibilités de développement des exportations sur le marché polonais et les opportunités que présente le salon”.

Le salon Fast Textile est un salon annuel qui s’étale sur 50 000 m² et regroupe 500 exposants et 33 000 visiteurs originaires de plusieurs pays. Il réunit fabricants polonais et internationaux de l’industrie textile (tissus, accessoires, confection, équipement pour la confection et fournisseurs de services). Un programme de conférences réunissant des experts de l’industrie textile a été organisé en marge du salon.