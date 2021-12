Présent en Tunisie, au Maroc et en Libye, Handicap International intervient dans la région du Maghreb depuis le début des années 1990.

Face aux injustices que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables, et aspirant à un monde solidaire et inclusif qui gommerait toutes les différences, Handicap international (HI) œuvre depuis près de 40 ans pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leurs droits et leur dignité.

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées [1] célébrée le 3 décembre, Handicap International (2) organise le 2 décembre 2021 une conférence de presse, en présence de plusieurs partenaires aux côtés desquels elle œuvre pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées en Tunisie: le Ministère des Affaires sociales (MAS), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes Handicapées (OTDDPH).

Placée cette année sous le thème «Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable», cette journée est l’occasion de rappeler l’engagement de HI et de ses partenaires et les actions que l’organisation met en place dans la région pour les personnes handicapées et les personnes vulnérabilisées.

A ce jour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que plus d’un milliard de personnes (environ 15% de la population mondiale), présente un handicap.

Même si les droits des personnes handicapées sont de plus en plus pris en compte, il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes handicapées puissent jouir de l’égalité des chances, de la justice et participer à leur environnement social sur un pied d’égalité avec les autres.

En effet, moins de 20% de personnes handicapées ont un emploi, et plus de 50% des enfants handicapés ne terminent pas l’école primaire. Selon le Rapport mondial sur le handicap 2020 de l’OMS et de la Banque mondiale, le nombre de personnes handicapées est en hausse.

De plus, les personnes handicapées ont en temps normal un accès moindre aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi ; mais avec la pandémie de Covid-19 leur situation s’est aggravée.

HI intervient au Maghreb depuis les années 1990

HI, qui a mené ses premières actions au Maghreb à partir des années 1990, est toujours présente aux côtés des personnes handicapées et vulnérables en Tunisie, au Maroc et en Libye. Pays qui ont ratifié la Convention des droits des personnes handicapées.

Cependant beaucoup reste à faire pour assurer à ces dernières des conditions de vie dignes. Face aux injustices qu’elles subissent au quotidien, les équipes de HI, au Maghreb et dans le monde, travaillent pour un monde plus solidaire à travers diverses actions :

– en accompagnant des personnes handicapées à monter leur projet de micro-entreprise comme Farouk qui aujourd’hui gère son restaurant à Gabes, en Tunisie ;

– en accompagnant les personnes handicapées à valoriser leurs atouts auprès des employeurs, comme avec l’entreprise Mersen à Ben Arous ou l’entreprise IBL à Bizerte en Tunisie qui emploient plusieurs personnes handicapées ;

– en menant un plaidoyer pour la reconnaissance, la promotion et le respect des droits des personnes handicapées : accès à l’éducation, à la santé, aux services, comme en Tunisie où HI s’est mobilisé en faveur de la révision de la loi électorale nationale ;

– en accompagnant les victimes de conflits ou d’accidents. Par exemple, en fournissant des soins de rééducation physique comme pour Othman Hassan, un nigérian amputé suite à l’explosion d’une mine et qui a été accompagné par les équipes de HI en Libye ;

– en accompagnant la création de parcours de formation, comme la création de la filière ergothérapie(3) au Maroc ;

– en sensibilisant les populations sur les dangers des zones contaminées par des engins explosifs, comme avec la petite Marwa en Libye ;

– ou encore en accompagnant les organisations de la société civile à renforcer leurs capacités comme l’OTDDPH qui reste un acteur clé dans la défense des droits des personnes handicapées en Tunisie.

En 2020, en Tunisie, au Maroc et en Libye, 14 323 personnes ont directement reçu un bien ou un service dans le cadre d’un projet mis en œuvre par HI et ses partenaires et près de 67 000 personnes ont bénéficié indirectement de leurs actions conjointes.

Aujourd’hui, l’engagement de HI Maghreb reste intact, en témoigne sa stratégie pour 2022-2025 dont l’objectif est d’améliorer l’accès à des services de qualité, à un environnement protecteur et à des opportunités de vie autonome pour les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Mais ce n’est qu’à travers des approches inclusives à tous les niveaux et un travail de coordination entre les acteurs, que nous ferons ensemble une réelle différence.

——————————–

(1) La Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’ONU en 2006, stipule que “Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres”.

(2) Organisation de solidarité internationale indépendante créée en 1982, Handicap International intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant dans plus de 60 pays aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, HI agit pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits dans de nombreuses situations d’urgence.

(3) Profession dont l’objectif est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace, et ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de handicap pour les personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement.