L’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) vient de lancer, en collaboration avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), un nouveau système d’information en appui à la sécurité alimentaire en Tunisie qui sera opérationnel et accessible au public, à partir de janvier 2022.

Il s’agit d’une plateforme géospatiale permettant la visualisation interactive, l’interrogation des données et la génération d’informations statistiques et graphiques en rapport avec le secteur agricole tunisien et les domaines connexes, indique l’OSS sur sa page Facebook.

Cette plateforme offre, également, aux communautés universitaires et à la société civile la possibilité de valoriser les données publiques liées au secteur agricole.

Le lancement de cette plateforme qui sera annoncé officiellement, lors d’un atelier qui se tiendra du 2 au 3 décembre courant à Tunis, s’inscrit dans le cadre du projet “Africultures”, “Renforcement de la sécurité alimentaire dans les systèmes agricoles africains avec le soutien de la télédétection”.

Il s’agit d’un projet de recherche financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 pour une durée de 4 ans, dans le cadre d’un consortium composé de 17 partenaires.

Il concerne des zones pilotes sélectionnées dans 8 pays pays africains (Afrique du Sud, Ethiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Niger, Rwanda et Tunisie) et vise à fournir aux décideurs des outils pour aborder la sécurité alimentaire en Afrique avec une plus grande capacité opérationnelle.

Pour la région Afrique du Nord, le projet est coordonné par l’OSS, chargé de proposer des produits et services pour la mise en œuvre d’un système intégré de surveillance et d’alerte dans le domaine agricole, en soutien à la prise de décision dans le domaine de la sécurité alimentaire.