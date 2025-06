Les représentants de la Banque mondiale (BM) ont exprime, lors d’une rencontre avec le ministre de l’agriculture Ezzedine Ben Cheikh, leur volonté de financer des études et des nouveaux projets qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire en Tunisie et aideront ses agriculteurs à surmonter les défis auxquels ils font face.

Au cours de leur participation samedi aux travaux de la conférence régionale “Une seule santé” dans la région MENA qui se tient les 14 et 15 juin 2025 à Tunis, les représentants de la BM ont réitéré l’engagement de leur institution d’appuyer les efforts de la Tunisie dans l domaine agricole, notamment la production animale et la durabilité des résultats des projets réalisés entre le département de l’agriculture et la BM.

Le ministre a souligné l’importance de l’appui technique et financier accordé par la BM , réitérant la nécessité de développer les stratégies communes visant à renforcer la productivité du secteur.

Lors de cette rencontre, la délégation dirigée par Shobha Shetty, Chef de service au sein du Pôle d’expertise en agriculture de la Banque mondiale, a passé en revue les avancées du projet de Réponse d’Urgence à la Sécurité Alimentaire (PRUSA). Les discussions ont également porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment le renforcement de la coopération future entre la Tunisie et la Banque mondiale.

La conférence «Une seule santé – Un avenir sûr», qui se tient les 14 et 15 juin à Tunis, est organisée avec le soutien de la Banque mondiale et en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la FAO, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Elle réunit des ministres et représentants de 14 pays, et vise à renforcer la coopération régionale face aux menaces sanitaires touchant les humains, les animaux et l’environnement.