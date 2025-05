Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a appelé, lundi, à la nécessité d’accorder une attention particulière aux cultures stratégiques et à forte valeur ajoutée dont la betterave sucrière, le colza, les légumes secs et les pommes de terre. L’Objectif est d’assurer la sécurité alimentaire d’une part et de promouvoir les exportations d’autre part, tout en valorisant les résultats de la recherche scientifique, a-t-il noté.

Intervenant à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’agriculture et du 61e anniversaire de l’évacuation agricole, Ben Cheikh a affirmé l’impératif de réviser les politiques agricoles adoptées afin d’assurer la résilience et l’adaptation des systèmes agricoles face aux changements climatiques.

Il a indiqué, à cette occasion, que le secteur agricole contribue à hauteur de 10 % au produit intérieur brut et englobe plusieurs dimensions : sociales, culturelles, sécuritaires et économiques.

« Nous œuvrons à améliorer les conditions de vie des citoyens dans toutes les régions du pays, en particulier, dans les zones défavorisées, à travers le développement des infrastructures, la formation, l’encadrement et l’appui des projets économiques à dimension sociale et de développement pour améliorer les revenus des agriculteurs et des pêcheurs», a souligné le ministre de l’agriculture .

Ben Cheikh a évoqué la nécessité de développer, protéger et préserver l’eau, qui constitue, a-t-il dit, une richesse naturelle nationale et un élément fondamental de l’environnement

Il a, également, fait savoir que son département est en train d’expérimenter certains projets pilotes en coopération avec les bailleurs de fonds afin de maîtriser la gestion des eaux de surface ou souterraines et d’améliorer l’utilisation des zones irriguées.

De plus, plusieurs nouveaux programmes sont en cours, en collaboration avec les ministères de la Défense nationale et des Transports. Il s’agit du lancement de la première expérience tunisienne d’ensemencement artificiel des nuages, réalisée le 16 avril 2025 dans le bassin du barrage de Sidi Salem.

Le ministre de l’agriculture a, en outre, souligné qu’une plateforme numérique sera élaborée en vue d’aider à la gestion en temps réel des ressources hydrauliques, et ce, en coopération avec le ministère des Technologies de la communication.