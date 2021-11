Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, participe aux travaux de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tient à Dakar les 23 et 30 novembre 2021 avec la participation des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération économique de Chine et des pays d’Afrique.

A cette occasion, il s’est entretenu, lundi 29 novembre dans la capitale sénégalaise, avec son homologue chinois, Wang Yi.

Tenu en marge du Forum, l’entretien a porté sur les principales questions d’intérêt commun et les perspectives de coopération bilatérale tuniso-chinoise ainsi le renforcement du partenariat sino-africain en vue de promouvoir le développement sur le continent, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Jerandi a exprimé la reconnaissance de la Tunisie à la Chine pour son appui dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, réaffirmant l’importance de consolider la coopération bilatérale dans le domaine médical, en ce qui concerne notamment la recherche scientifique, la vaccination et les médicaments.

Il a également appelé à élargir le champ de la coopération tuniso-chinoise à des secteurs vitaux et innovants permettant de réaliser un développement durable, mettant en exergue le rôle des mécanismes de coopération bilatérale et du suivi des projets bilatéraux en cours d’exécution.

Il a, en outre, souligné l’importance du FOCAC en tant que cadre de coopération sud-sud à même de renforcer l’aptitude de l’Afrique à jouer un plus grand rôle sur la scène internationale.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a, de son côté, réaffirmé la volonté de son pays de soutenir l’Afrique dans tous les domaines et de construire un partenariat réel avec le continent.

Au niveau bilatéral, il a exprimé la disposition de Pékin à apporter à la Tunisie le soutien nécessaire dans la lutte contre la pandémie, particulièrement au niveau des vaccins, et de renforcer la coopération dans tous les domaines, dont en particulier la recherche scientifique, la médecine et la pharmacie.