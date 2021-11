La 1ère édition du Salon économique tuniso-libyen “Made in Libya” a démarré mercredi 24 novembre au parc des expositions du Kram, avec la participation de 150 entreprises.

Lors de l’ouverture de ce Salon, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi, a déclaré que cette manifestation traduit la volonté des gouvernements tunisien et libyen de renforcer la coopération industrielle afin de faire des deux pays une plateforme africaine et euro-méditerranéenne d’industrialisation et d’exportation.

Le ministre libyen de l’industrie, Ahmed Abou Hissa, a souligné que ce Salon offre l’occasion de promouvoir l’industrie libyenne, ajoutant que son pays œuvre à renforcer les échanges commerciaux avec la Tunisie.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du Forum industriel tuniso-libyen qui se tient du 23 au 27 novembre 2021 à Tunis.