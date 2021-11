Le Documentaire “L’Homme qui est devenu musée” de Marwen Trabelsi remporte l’Arkan de Bronze du Ciné Art Agadir sur l’art, Ciné Art Agadir, organisé dans sa troisième édition à Agadir (Maroc) du 20 au 22 novembre sous le thème “l’Art et la convalescence” .

Cette nouvelle consécration dans la compétition officielle du film documentaire constitue le cinquième prix lors de cinq participations internationales.

Le long-métrage documentaire (2019) retrace la vie de Aly Issa, un peintre tunisien anarchiste, plasticien multidisciplinaire, a?ge? de 81ans. Maigre et de petite taille, il cache ses yeux derrière des lunettes de vue et s’appuie sur sa canne en bois rouge pour pouvoir équilibrer sa marche. Il porte souvent des costumes confectionnés par ses propres soins, Aly Issa passe ses journées, à peindre des portrait, des paysages, à récupérer des objets, glanés un peu partout, pour les inclure dans ses installations.

Il regarde parfois ses vieilles bobines super 8 et des diapositifs qu’il veut restaurer. Dans sa noble solitude, il s’entoure d’animaux domestiques : une poule et un coq sont installe?s dans son jardin, un chat casanier et un chien vivent avec lui, comme pour adoucir son isolement. Aly Issa partage ses repas avec eux, il leur parle, il se confie a? eux (Synopsis).

Marwen Trabelsi est un artiste multidisciplinaire passionné par l’image sous toutes ses formes, il a commencé par façonner la lumière argentique en photographie, pour s’immerger ensuite complètement dans l’image mobile à travers le cinéma, toutes ces créations sont à l’image de ces états d’âme; ils véhiculent des émotions à travers des outils techniques bien maîtrisés.

Tenue sous le thème “L’art et la convalescence”, cette troisième édition du festival s’est voulue selon les organisateurs une occasion pour découvrir d’autres cultures à travers les œuvres de réalisateurs arabes et étrangers. De même, cet événement vise à dénicher et à encourager les talents en herbe, sachant que 30 films ont été en lice pour les prix de ce festival.

Dans ce cadre, deux compétitions officielles sont organisées l’une dédiée aux courts-métrages et l’autre aux longs métrages documentaires. Le jury de la compétition des “Longs métrages documentaires” est présidé par le réalisateur et comédien marocain Driss Roukhe..