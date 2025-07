“You Don’t Die Two Times” primé à l’AFID 2025 : deux distinctions pour le film coproduit par la Tunisie

“You Don’t Die Two Times”, un projet de film coproduit entre l’Algérie, la Tunisie, l’Allemagne et la France, est parmi les lauréats des plateformes « Amman Film Industry Days (AFID) du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF).

Dans sa newsletter du mardi 8 juillet, le festival a annoncé l’attribution de 18 prix, en espèces et en nature, pour 13 projets aux Journées de l’industrie cinématographique d’Amman (AFID), la branche professionnelle et industrielle du Festival international du Film d’Amman-Awal Film dont le palmarès a été dévoilé ce soir.

“You Don’t Die Two Times” (On ne meurt pas deux fois), 80′, a été doublement primé en remportant le prix IEFTA, doté de 6 000 € en espèces, pour un projet arabe en post-production, et un prix en espèces de 5 000 dollars du Fonds de la Mer Rouge pour le premier projet de film en post-production.

Ce projet de film documentaire est réalisé par Ager Oueslati et produit par Raouf Oueslati, Thomas Kaske et Dhia Jerbi. “Une nuit, un rêve étrange réveille Gift : est-ce le signe avant-coureur d’une fin, et qu’est-ce que c’est ? Lancée dans la périlleuse odyssée de la recherche de l’Europe, Gift raconte les souvenirs qui l’ont poussée à partir. Gift raconte les souvenirs qui l’ont poussée à partir. » (Synopsis).

Figure incontournable du 7e art en Afrique et dans le monde arabe, Dorra Bouchoucha était parmi les membres du jury international composé également de Joseph Bitamba (cinéaste burundais), Eduardo Guillot (programmateur et critique de cinéma espagnol), Linda Mutawi (productrice jordanienne) et Abdulaziz Alshlahei (réalisateur saoudien).

Le jury a commenté “Nous avons vraiment aimé lire, regarder et écouter une sélection diversifiée de projets jordaniens et régionaux. Il y avait beaucoup de projets solides, et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Cela dit, nous voulons vraiment encourager tous les cinéastes à continuer à développer et à présenter vos projets car il y avait un grand potentiel dans ce que nous avons vu pendant ces deux jours.”, indique le communiqué du festival.

Lors de la cérémonie de remise des prix, la directrice du Festival, Nada Doumani, a déclaré: “les plateformes de pitching et les événements de l’industrie du Festival sont conçus pour soutenir les cinéastes. Nos prix contribuent à un financement essentiel, aidant les histoires à refléter les voix authentiques de la communauté, libérées des pressions extérieures. Les cinéastes arabes doivent d’abord être enracinés dans leur région pour ensuite atteindre le monde”.

Bassam Alasad, responsable des Journées AFID, a ajouté: “La sélection de cette année met en lumière des histoires intimes d’identité, de mémoire et de survie axées sur les personnages. Beaucoup explorent un deuxième passage à l’âge adulte, façonné par la perte et le déplacement. Les cinéastes utilisent le réalisme magique et la nuance émotionnelle pour révéler des mondes intérieurs, défiant les vues simplifiées et affirmant la complexité des expériences arabes.”

La plateforme Amman Film Industry Days offre aux cinéastes et producteurs arabes un espace pour présenter leurs projets en développement ou en post-production aux professionnels membres du jury et concourir pour des services en nature et des prix financiers. L’AFID a accueilli également une riche sélection d’ateliers, de masterclasses et de panels conçus pour favoriser des échanges significatifs et une croissance professionnelle.

La nouveauté de l’AFID, cette année, sont “The Spark Series”. Cette première initiative du genre dans le monde arabe met en lumière les séries Web en tant que forme de narration innovante et accessible offrant aux créateurs une plateforme unique pour présenter leur travail aux professionnels de l’industrie, aux distributeurs et à un public engagé.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie), le Festival international du film d’Amman, Awal Film, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux. Cette sixième édition placée sous le thème “A World Unscripted” (Un Monde non Scénarisé), se déroule du 2 au 10 juillet 2025, dans la Capitale jordanienne Amman.