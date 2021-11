La Tunisie à salué l’accord politique conclu entre les parties prenantes soudanaises, après plusieurs jours de tension ayant plongé le pays dans une crise politique grave.

” Il s’agit d’un accord important sur la voie du parachèvement de la phase transitoire dans le cadre d’une entente entre les différentes composantes du peuple soudanais “, s’est félicité le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué posté sur son portail électronique.

La Tunisie a formé l’espoir de voir cet accord constituer une étape importante sur la voie du renforcement des fondements de la stabilité au Soudan et dans la région entière et par la même, la réalisation des aspirations du peuple et termes de développement et de progrès.

Un accord de paix a été conclu dimanche entre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhane, après plusieurs jours de tensions ayant plongé le pays dans une crise politique, suite à l’annonce de l’état d’urgence, le 25 octobre dernier.