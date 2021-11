En 2021, le Cinemamed (Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles) s’associe à “Tunisie en Mouvements” initié par Wallonie Bruxelles International et mettra à l’honneur le cinéma tunisien dont les productions remportent un franc succès dans les salles.

En dehors de la compétition officielle, Cinemamed qui se tiendra du 2 au 11 décembre prochain dans sa 21ème édition continue comme depuis sa création en 1989, à contribuer à faire rayonner le cinéma sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette 21ème édition mettra à l’honneur de nombreuses avant-premières internationales et des co-productions belges favorisant la découverte de films venus du bassin méditerranéen.

Dans la cadre du “Focus Maghreb”, le Festival consacre comme chaque année un focus à un pays ou une région et en reprend le meilleur des (co)productions récentes. En 2021, le Cinemamed s’inscrit dans le programme “Tunisie en mouvements” initié par Wallonie Bruxelles International.

Plus largement, le festival souhaite mettre le Maghreb en avant pour cette édition 2021 vu la qualité de la production cinématographique maghrébine de ces deux dernières années, et ce en proposant des récits tantôt marquants, tantôt émouvants illustrant la richesse qu’offre le cinéma maghrébin et tunisien. Ce focus brossera donc le portrait du Maghreb d’aujourd’hui grâce à la jeune génération engagée de cinéastes du sud de la Méditerranée : des coups de cœur du court et du long pour “Angle mort” de Lotfi Achour, “Hors jeu flagrant” de Sami Tlili, “Noura rêve” de Hende Boujemaa, “Streams” de Mehdi Hmili, “Un divan à Tunis” de Manele Labidi, “une histoire d’amour et de désir” de Leyla Bouzid.

Dans la section Panorama, seront projetés bon nombre de productions méditerranéennes qui manquent de visibilité dans les salles bruxelloises. C’est pourquoi, le Festival propose 14 films en complément des différentes compétitions dont des co-productions avec la Tunisie: film “Souad” de AYTEN AMIN (sélectionné au Festival de Cannes 2020 et à la Berlinale 2021, une production Egypte, Tunisie Allemagne) et “Streams” de Mehdi Hmili (présenté en Compétition Officielle du FIFF de Namur, une production Tunisie Luxembourg France).

Le Cinemamed – Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles – est né en 1989 de la volonté de refléter la richesse multiculturelle belge et bruxelloise. Le festival se veut un espace de dialogue et d’échange entre le Nord et le Sud, entre les populations d’origines diverses à Bruxelles, entre les professionnel. Les belges et méditerranéens, entre le public de plus en plus nombreux et les personnalités invitées qui se prêtent volontiers aux débats et rencontres…

Le Cinemamed est placé sous le signe de la découverte, d’abord par le biais d’un cinéma peu ou pas exploité en Belgique, ensuite grâce à son marché, son décor et ses expositions, à travers lesquels il évoque dans un même lieu les 20 pays du bassin méditerranéen.

Le Festival Cinemamed est une initiative de la Commission communautaire française (service audiovisuel) co-organisé avec l’asbl Cinémamed en collaboration notamment avec le Centre Bruxellois d’Action Intercultutrelle, Libération Films asbl, Le Cinéma Palace, Cinéma Aventure, Sooner, Bozar et Carpe Diem et avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et Wallonie-Bruxelles International.