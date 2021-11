Le volume des exportations demeure relativement stable (-0,4%), au mois d’octobre, tandis que le volume des importations a enregistré une légère augmentation (+1,2%), selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), samedi 20 novembre 2021.

Cette situation a engendré une baisse du taux de couverture de 1,2 point, pour se situer au niveau de 78,1% en octobre.

D’après la note mensuelle de l’INS, intitulée ” Commerce extérieur aux prix constants (CVS-CEC), Octobre 2021 “, les prix des produits exportés ont augmenté sur un mois de 1% et ceux des produits importés de 1,4%.

Sur un an, la hausse est plus remarquable avec des augmentations de 11,4% pour les produits exportés et de 21,5% pour les produits importés.

L’INS a expliqué la stabilité de volume des exportations en octobre (-0,4%), d’une part par la baisse en volumes des exportations de la plupart des secteurs, principalement les secteurs de l’industrie mécanique et électrique (-9,3%), de l’agriculture et des industries alimentaires (-14%) et du secteur des phosphates et ses dérivés (-21,7%) ; et d’autre part par la hausse remarquable du volume des exportations du secteur de l’énergie et des huiles lubrifiantes (+119,2%).

Pour ce qui est de la légère hausse du volume des importations (1,2%), elle est due essentiellement à l’accroissement important du volume des approvisionnements en produits énergétiques (+73,7%).

En contrepartie, les importations en volume pour d’autres groupes de produits ont régressé, notamment pour les biens d’équipement (-19,3%), les biens de consommation (-7,1%), les produits d’alimentation (-11,3%) ainsi que les matières premières et demi-produits (-3,6%).

Le volume des échanges hors énergie a baissé, au cours du mois d’octobre, puisque le volume des exportations a diminué de 7,3 % et celui des importations a régressé de 8,8%.

Au niveau des prix, on a enregistré une quasi-stagnation à l’export, augmentant de 0,5%, et une légère hausse de 1,7% à l’import, entraînant une baisse d’un point des termes de l’échange hors énergie à 90,7%.