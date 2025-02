Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (67,9% du total des exportations) ont diminué de -9,8%. Cette régression est expliquée d’une part, par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (-6,2%), l’Italie (-7,5%) et l’Espagne (-59%), et d’autre part, par la hausse observée avec l’Allemagne (+13%) et les Pays Bas (+18,8%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+62,3%), avec le Maroc (+58,9%), avec l’Algérie (+0,8%) et avec l’Égypte (+176,5%).

Pour ce qui est de la hausse des importations, elle provient de l’augmentation enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de (+24%) suite à la progression des achats des produits raffinés (1219,2 MD contre 623,2 MD).

De même, les importations sont en hausse pour les biens d’équipement de (+14,1%), les matières premières et demi-produits de (+13,2%), les biens de consommation de (+18,5%) et les produits alimentaires de (+37,9%).

Les importations avec l’union européenne (41,7% du total des importations) ont enregistré une hausse de (+4,2%) pour s’établir à 2830,5 MD. Les importations ont augmenté avec la France (+1,8%) et l’Italie (+8,7%). En revanche elles ont baissé avec l’Allemagne (-0,4%), l’Espagne (-2%) et la Belgique (-14,6%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+62,3%), la Russie (+51,2%), l’Inde (+12,2%) et la Turquie (+10,4%).