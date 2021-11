L’agence de notation financière japonaise R&I a abaissé la note de l’émetteur en devises étrangères de la Tunisie à B+ avec perspective négative.

Dans un communiqué publié mardi 16 novembre 2021, l’agence précise qu’elle ” abaissera encore la note si le processus de négociation entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) se prolonge”, estimant que la situation suscite des inquiétudes quant à la diminution de la certitude du remboursement de la dette.

“Bien qu’il soit positif que le gouvernement ait repris les discussions avec le Fonds monétaire international, il est encore difficile de prévoir quand ils parviendront à un accord”, souligne l’agence.

Incertitudes politiques…

” La situation politique de la Tunisie est incertaine depuis que le président de la République Kais Saied a assumé toute l’autorité exécutive. On craint de plus en plus que le retour à une trajectoire de croissance durable ne soit retardé “, indique l’agence de notation.

Compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur les perspectives d’assainissement budgétaire, il faudra peut-être beaucoup de temps pour assurer une réduction régulière du ratio de la dette publique.

… et contraction du PIB réel

R&I, tout en admettant que le gouvernement tunisien dispose d’un certain niveau de réserves de change, estime cependant que bien qu’aucune difficulté ne soit prévue en ce qui concerne les liquidités à court terme, l’aide financière du FMI est vitale pour augmenter la probabilité de remboursement de la dette à moyen terme.

Le produit intérieur brut (PIB) réel s’est contracté de 8,8% en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de mouvement qui l’accompagnent.

Au début de 2021, les infections se sont propagées davantage, portant un coup à l’économie au premier semestre. Bien que l’économie s’oriente vers une reprise en lien avec la levée des restrictions et les progrès de la vaccination, la croissance en année pleine ne devrait être que de 2,6%, selon le gouvernement.

Pour 2022, le FMI prévoit une croissance de 3,3%, car la demande intérieure est refoulée et une reprise économique dans la zone euro, principale destination des exportations du pays, tireraient l’économie.

La balance des comptes courants est chroniquement très déficitaire. En 2020, le déficit des comptes courants s’est réduit à 6,5% du PIB grâce à l’amélioration du déficit commercial sur fond de demande intérieure modérée.

Etant donné que les raisons structurelles des déficits existent toujours, le déficit se creusera probablement à nouveau en même temps qu’une reprise économique.

L’encours de la dette extérieure est élevé, s’élevant à environ 103% du PIB à la fin de 2020. En 2020, la faiblesse de l’économie et les réponses à la pandémie ont creusé le déficit budgétaire à 9,9% du PIB.

Dans son budget 2021, le gouvernement a prévu que le déficit se réduirait à 6,6% du PIB. Néanmoins, il s’attend maintenant à ce que le déficit se creuse à 8,4% du PIB, principalement en raison de mesures de soutien supplémentaires pour la poursuite de la propagation du coronavirus et d’une augmentation des coûts des subventions causée par la hausse des prix du pétrole brut.

La dette publique atteindra 85% du PIB en 2021

L’encours de la dette publique a grimpé à 79,5% du PIB en 2020 et atteindra probablement environ 85 % du PIB en 2021.

L’orientation politique pour 2022 et les années suivantes n’ayant pas été annoncée, la voie de la réduction de la dette n’est pas claire, y compris les actions sur les questions fiscales structurelles telles que la réduction des dépenses pour les salaires et les subventions.

Les emprunts extérieurs représentent environ 60% de la dette publique. Dans le contexte de la gestion prudente de la politique de la banque centrale, les réserves de change se sont accumulées jusqu’à un certain niveau, rendant peu probable une perturbation du remboursement de la dette extérieure à court terme.

Cela dit, un montant considérable de la dette deviendra exigible dans les années à venir. La pression sur les liquidités augmentera, à moins que le gouvernement ne soit en mesure d’obtenir l’aide financière du FMI. Cette aide est également importante pour l’avancement des efforts visant à résoudre les problèmes structurels, selon l’agence de notation japonaise.