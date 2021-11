Le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yousri Mazzati, appelle les autorités à assurer la prise en charge financière de l’accompagnateur scolaire des personnes handicapées dans les établissements scolaires inclusifs.

Cité par la TAP, mardi 16 novembre 2021, il a indiqué que les accompagnateurs scolaires perçoivent une rémunération estimée à 25 dinars l’heure, “ce qui est exorbitant pour les familles tunisiennes, notamment celles à faibles revenus”, déplore-t-il.

Il assure que cette proposition a été approuvée par les représentants du ministère des Affaires sociales, lors d’une réunion tenue lundi 15 courant avec des membres de l’organisation.

Cette réunion a abordé la nécessité d’intensifier les rencontres du Comité national pour l’intégration scolaire, chargé d’examiner les conditions des élèves handicapés qui sont sur le point d’intégrer les établissements scolaires et les questions liées à l’emploi des personnes handicapées, outre l’activation de la loi sur les recrutements à 2% dans tous les concours.

Il a par ailleurs souligné la nécessité de réexaminer le dossier de l’éducation spécifique et d’améliorer les conditions des centres et des associations de protection et de soins.