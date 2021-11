Le taux de chômage a augmenté de 0,5 point au troisième trimestre de 2021, atteignant 18,4%, selon les indicateurs d’emploi et du chômage du troisième trimestre de l’année en cours, publiés lundi 15 novembre 2021 par l’Institut national de la statistique (INS).

Le nombre de chômeurs est de 762 600 à la fin du troisième trimestre contre 746 400 chômeurs pour le premier trimestre 2021, soit 16 000 chômeurs de plus sur le marché du travail.

D’après les mêmes chiffres, au troisième trimestre de 2021, le taux de chômage a subi une augmentation de 0,5 point pour les deux sexes ; 15,9% pour les hommes et 24,1% pour les femmes.

Le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans a aussi augmenté, au cours du troisième trimestre 2021, pour atteindre 42,8% contre 41,7% au cours du deuxième trimestre. Ce taux est estimé à 42,8% chez les hommes et 41,7% chez les femmes.

Le nombre des occupés poursuit également sa baisse et diminue de 28 000 occupés au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.

Au troisième trimestre de 2021, le nombre des occupés s’établit à 3,379 millions contre 3,407 millions au deuxième trimestre de 2021 ; soit une diminution de 28 000. Cette population se répartit en 2,402 millions d’hommes et 977 000 de femmes.

Au cours du troisième trimestre de 2021, l’effectif de la population active en Tunisie est estimé en moyenne à 4141,6 mille, contre 4153,3 mille au deuxième trimestre ; soit une baisse de 11,7 mille actifs.

Par conséquent, le taux d’activité a lui aussi baissé pour atteindre 46,5% au troisième trimestre de 2021…

La population active se répartit en 2854,6 mille hommes et 1287,0 mille femmes. Le taux d’activité est estimé à 65,8% chez les hommes et 28,2% chez les femmes.

Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés dans les régions de l’Ouest et du Sud tunisiens : Nord-ouest (33,0%), Sud-ouest (26,3%), Centre-ouest (23,0%) et Sud-est (22,5%). Les écarts, par rapport au taux national (18,4%), varient entre quatre et quatorze points.

En comparaison avec le deuxième trimestre 2021, le nord-ouest a connu la plus forte augmentation (+3 points) suivi par le sud-ouest (+1,3 point), le centre-est (+1 point) le centre-ouest (+0,9 point). Seules les régions du nord-est et sud-est ont vu leurs taux de chômage baisser (respectivement de -1 point et de 0,9 point).