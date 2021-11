Dans la cadre de sa campagne ” Un petit geste, une Tunisie meilleure ” qui vise à sensibiliser et informer les Tunisiens sur l’importance de lutter contre les changements climatiques et la préservation de l’environnement, la Délégation de l’Union européenne en Tunisie a lancé en collaboration avec l’association “Les amis du Belvédère” ainsi que d’autres associations et partenaires œuvrant pour la préservation de l’environnement, une action de nettoyage et de réhabilitation des parcours de santé.

Le choix des parcours repose essentiellement sur l’importance qu’ils peuvent jouer sur la santé. La sensibilisation des citoyens passera essentiellement par l’implication des influenceurs et des journalistes qui donneront l’aura et l’écho qui siéent aux enjeux de la propreté et du climat en Tunisie.

Ce dimanche 14 novembre, c’est ” Le sentier Nature ” du parc du Belvédère qui est nettoyé et réhabilité par des membres de la délégation de l’Union Européenne ainsi que des associations partenaires et des bénévoles.

Cette action continuera le 21 novembre où des bénévoles réaliseront des panneaux d’orientation à partir de matériaux de récupération trouvés dans le parc. Entre temps des professionnels interviendront pour le dégagement de l’oasis, la levée des troncs d’arbres morts, la remise en état des allées, la valorisation du système d’irrigation et la réhabilitation des rigoles d’irrigation ainsi que la levée des déchets.

En effet, le sentier nature au parc du Belvédère est un parcours pédestre de 2 km et qui s’étale sur un terrain de 10 ha sur le flanc sud du parc. Il a été conçu en 1996 par l’AAB avec l’appui du WWF et la ville de Tunis. Il est jalonné de signalétique et de panneaux explicatifs sur la faune et la flore de la zone. Le parcours est choisi de manière à permettre aux visiteurs de faire une découverte intuitive et ludique de ce magnifique jardin et permet de sortir de la ville pour rentrer dans un univers naturel et apaisant en quelques secondes.

Malheureusement, avec le temps, le vandalisme et l’effet des intempéries, l’équipement a subi quelques détériorations, la végétation a poussé et la nature a repris ses droits. Une intervention de réhabilitation pourrait donc rendre à ce parcours de découverte sa fonction pédagogique.

Cette première opération constituera le Kickoff de tout le concept qui prendra la forme d’une tournée qui peut s’étaler sur 2 ou 3 mois, en enchaînant avec le même type d’actions avec ” Tounes CleanUp “. Deux dates sont déjà prévues : le 27 novembre à la forêt de Gammarth et le 26 décembre à Bizerte.