L’Institut français de Tunisie (IFT) lance son troisième appel à candidatures pour le programme de résidences de la Villa Salammbô, un lieu d’accueil pour la recherche en Tunisie, et informe que la date limite de dépôt des candidatures est prolongée jusqu’au 30 novembre 2021.

La Villa Salammbô se veut un espace d’inspiration, de réflexion et de création.

Située à La Marsa, en bord de mer, la villa offre un havre de sérénité propice au travail, tout en profitant de la proximité de Tunis, des scènes artistiques et intellectuelles.

Cette résidence propose un lieu d’incubation, permettant de nourrir des projets de création et de recherche avec un ancrage en Tunisie, de nouer des complicités artistiques au-delà des deux rives et du continent africain.

Le troisième appel à candidatures pour l’année 2022-2023 proposera des résidences d’un à deux mois pour des projets de création en solo ou en tandem, avec un intérêt particulier pour le croisement des disciplines.

Ce programme de résidences est destiné à des créateurs, penseurs et chercheurs français ou domiciliés en France ainsi qu’à des créateurs, penseurs et chercheurs vivant sur le continent africain (hors Tunisie) souhaitant séjourner à Tunis pour mener un projet de création, de recherche ou de commissariat d’exposition favorisant la collaboration avec des partenaires tunisiens.

Les disciplines concernées sont les arts visuels, la photographie, l’architecture, le design et la scénographie, les arts de la scène (danse, performance, théâtre, arts de la rue, nouveau cirque et marionnettes), la musique de création, le cinéma et documentaire, les productions digitales (jeux et applications culturelles, séries digitales, écritures numériques), la littérature ainsi que les sciences humaines et sociales.

Une commission de sélection professionnelle est mise en place pour étudier les candidatures. Les résultats seront communiqués courant février 2022.

Les candidats doivent déposer leur candidature en renseignant le formulaire disponible sur ce lien http://www.institutfrancais-tunisie.com/form/villa-salammbo#