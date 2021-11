Les préparatifs du circuit de la Coupe du Monde d’escrime prévu en mai prochain en Tunisie et les moyens de promouvoir le développement du tourisme à travers l’organisation des manifestations sportives, ont été au centre d’une réunion qui a groupé lundi 1er novembre, Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports, et les membres du bureau exécutif de la Fédération tunisienne d’escrime conduits par le président Sofiane Chaouachi.

Lors de la réunion, les membres présents ont examiné la situation de la FTE, les échéances sportives ainsi que le programme futur de la fédération.

Il a été également souligné les moyens d”améliorer l’infrastructure sportives, notamment les salles d’escrime du Lycée sportif Pierre de Coubertin et de la cité sportive de la jeunesse, afin qu’elles puissent accueillir les entraînements des différentes sélections des jeunes et abriter leurs compétitions sportives.

Les membres présents ont également insisté sur la nécessité de fournir des équipements d’escrime nécessaires afin de développer cette discipline et augmenter le nombre des pratiquants;

Le volet de la diplomatie sportive et les moyens de renforcer la présence tunisienne dans les instances sportives internationales et continentales ont été également évoqués.