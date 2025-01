Le président de la Fédération tunisienne d’escrime (FTE), Sofiane Chaouachi, prévoit la participation de 43 pays au Grand Prix du “sabre”, qui se tiendra pour la troisième année consécutive en Tunisie, à la salle omnisports de Radès, du 10 au 12 janvier 2025.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), il a précisé que la date limite pour les inscriptions à cette compétition, considérée comme l’une des trois plus importantes au monde dans la discipline du sabre, avec le Grand Prix de Séoul (Corée du Sud) et le celui d’Orléans (France), est fixée au 3 janvier.

Jusqu’à présent, 330 escrimeurs et escrimeuses représentant 34 pays ont confirmé leur participation, a précisé Chaouachi, soulignant que le Grand Prix de Tunis accueillera plusieurs champions du monde et olympiques, dont les 10 meilleurs sabreurs au classement mondial.

“Cette édition du Grand Prix de Tunis sera d’un très haut niveau technique, grâce à la présence d’un nombre important de champions des deux sexes”, a assuré le responsable, citant notamment: Oh Sang-wook (Corée du Sud), n°1 mondial et champion olympique, Fares Ferjani (Tunisie), n°2 mondial et médaillé d’argent olympique, Sarah Balzer (France), n°1 mondiale et vice-championne olympique, Manon Apithy-Brunet (France), championne olympique et n°2 mondiale et Jeon Ha-young (Corée du Sud), n°3 mondiale et médaillée olympique.

La délégation tunisienne sera composée de 7 escrimeurs, menés par le médaillé d’argent olympique Fares Ferjani, et de 7 escrimeuses, avec à leur tête la championne d’Afrique Yasmine Daghfous.

Chaouachi espère que le Grand Prix de Tunis sera une occasion pour les athlètes nationaux de briller, se disant optimiste quant à une médaille d’or pour Fares Ferjani. Il s’attend également à un succès au niveau de l’organisation, surtout après le renouvellement de la confiance de la Fédération internationale de la discipline, qui a préféré la Tunisie à la candidature du Canada pour organiser cet événement pour la troisième année consécutive.

Le président de la FTE a, par ailleurs, noté que l’année 2024 a été exceptionnelle pour l’escrime tunisienne, illustrée par des événements marquants tels que la médaille d’argent de Fares Ferjani aux Jeux de Paris 2024, l’organisation en Tunisie de trois compétitions internationales : le Grand Prix de Tunis du sabre (12-14 janvier à Radès), la coupe du Monde du fleuret (21-24 novembre à Radès), et la coupe du Monde junior du sabre (29 novembre-1er décembre à Hammamet).