Le septième Congrès électif de l’Organisation de défense du consommateur (ODC) se tiendra les 5 et 6 novembre 2021, sous le slogan ” Consomme tunisien “, après son report en 2020, à cause de la pandémie de Covid-19.

Ce congrès permettra d’élire un nouveau bureau exécutif composé de 15 membres pour un mandat de cinq ans.

Ce congrès sera également marqué par une conjoncture sanitaire et économique exceptionnelle traduite par la fragilité de la situation sanitaire et la hausse des prix de plusieurs produits de consommation, indique le président sortant de l’ODC, Slim Saadallah.

Le choix du slogan ” consomme tunisien ” s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’organisation pour encourager la consommation des produits locaux et la dynamisation de l’activité économique vu la conjoncture difficile que traverse le pays et la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens, a-t-il ajouté.

A cause des difficultés financières auxquelles fait face l’ODC, la réalisation de programmes et d’activités visant à sensibiliser et à contribuer dans la lutte contre la hausse des prix a été freinée, selon Saadallah.

Il a fait savoir que le congrès qui regroupera 240 congressistes sera tenu dans le cadre du respect du protocole sanitaire à travers l’obligation de présentation d’un certificat de vaccination (au moins une dose).

Il a fait savoir que son nom figure sur une liste de 39 candidats dont 35% sont des femmes, ajoutant que le statut donne la possibilité à chaque candidat de présider l’organisation pendant deux mandats seulement.

Et d’ajouter que le 7ème congrès devra permettre d’introduire des amendements au niveau du statut de l’organisation, portant notamment sur la réduction de la durée du mandat du BE pour passer de 5 à 4 ans afin de donner la chance à plus de compétences d’en faire partie.

L’ODC vise, au cours de la prochaine période, à devenir membre des conseils d’administration de plusieurs entreprises publiques, dont la Société nationale d’électricité et du gaz (STEG), la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), et le renforcement de sa présence dans le conseil de concurrence pour donner son avis dans tous les dossiers qui concerne les droits des citoyens.