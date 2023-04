Le secrétaire général de l’Organisation de défense du consommateur (ODC) à Kasserine, Neji Kahri, a appelé les habitants de la région à s’abstenir de consommer les produits alimentaires de contrebande commercialisés à bas prix dont les conséquences sur la santé pourraient se révéler coûteuses.

Kahri indique que les produits de contrebande (yaourt, fromages, jus, boissons gazeuses, etc.) sont abondants dans la plupart des délégations du gouvernorat de Kasserine, notamment durant le mois de Ramadan.

Il a souligné qu’en dépit des campagnes de sensibilisation répétées menées à cet effet par les équipes de l’ODC à Kasserine, ” un nombre important de consommateurs se rue encore sur ces produits proposés à la vente sur le bord de la route et sous le soleil, sous prétexte qu’ils se vendent à un prix réduit par rapport aux produits locaux “.

Pour rappel, l’ODC a dernièrement mis en garde contre la consommation d’une marque de jus venue d’Algérie, qui contient des colorants et des conservateurs pouvant causer des dommages aux cellules immunitaires et provoquer de l’asthme et d’autres maladies graves.