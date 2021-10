L’espace Mouhit (5, rue Ibn Khaldoun Carthage Byrsa) accueille une exposition intitulée “Viral” de l’artiste iranienne Yassi Pishvaei, du 29 octobre au 13 novembre 2021.

“Viral” est une expérience sensorielle qui appelle le spectateur à questionner son environnement. C’est suite à 5 jours passés dans une retraite silencieuse dans la forêt du nord de l’Iran que l’idée d’une exposition collaborative est née dans l’esprit de Yassi Pishvae.

Invitée à Tunis par Shayan Javan, propriétaire de la résidence artistique Mouhit basée à Tunis, l’artiste a lancé une collecte de vêtements usés. Les participants au projet devaient partager l’histoire des pièces déposées.

Yassi Pishvaei est une artiste multimodale iranienne née en Iran en et basée aujourd’hui à Potsdam en Allemagne. Elle pratique la thérapie artistique expressive à travers laquelle elle explore de nouvelles formes d’interconnexions entre les mondes corporels et les mondes virtuels. Son travail porte sur les propriétés transformationnelles et régénératrices de l’art.

“Mouhit” est une résidence artistique basée à Tunis. Elle se présente comme une plateforme non conventionnelle pour les artistes émergents en leur offrant un terrain propice à l’expérimentation.