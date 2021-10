Au terme des neufs premiers mois de l’année 2021, les nouvelles immatriculations des véhicules légers ont enregistré une augmentation de 31,78%, avec progression plus importante des voitures particulières (+41,30%).

Plusieurs marques ont enregistrés des forts taux de progressions de leurs immatriculations au cours de neufs premiers de l’année, notamment Geely, Skoda, Mazda, Hyundai, Renault.

Dans les voitures particulières, certaines marques ont enregistré des progressions importantes de leurs immatriculations, Zhejiong, Skoda, WallysCar, Ssangyong, Hyundai, Dacia et Renault.

Certaines marques ont par contre fait face à des baisses de leurs immatriculations, notamment Citroën et DS avec l’arrêt de la licence accordée au groupe Loukil (10 nouvelles immatriculations contre 1 275 en 2020).

Sur le marché des véhicules utilitaires, la marque Isuzi reste en tête des immatriculations avec 2 276 unités, en baisse de 32%, et c’est la marque Peugeot qui enregistre la plus forte progression de la période avec +130%, suivie par la Fiat (+75%) et la marque Dacia (+42%).

Les immatriculations sur le marché parallèle (ré-immatriculations) ont progressé de 77% à fin septembre 2021, et ont représente 22% de l’ensemble du marché, contre 18% une année auparavant.

Les immatriculations des voitures populaires ont progressé, à fin septembre 2021, de 36%, 6 928 nouvelles immatriculations contre 5 088 au cours de la même période de 2020, pour un volume total annuel de 10 000 unités.

Avec 5 194 nouvelles immatriculation à fin septembre 2021, la marque HYUNDAI prend la tête des marques les plus vendues sur le marché tunisien. Un taux de progression de 105,30% sur les neufs premiers mois de l’année, tout en assurant une augmentation de 50% du nombre d’immatriculations de la marque en comparaison avec l’ensemble de l’année 2020.