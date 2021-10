Le Hub Design de Denden, un centre de créativité dans le domaine de l’artisanat, situé sur le site de l’Office national de l’artisanat, sera inauguré en mars 2022. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’ONA, Faouzi Ben Halima.

Ce centre de créativité, à la croisée des chemins entre l’Office, l’Ecole supérieure des sciences et technologies du design et du Village artisanal, sera un lieu d’interaction, de formation et d’accompagnement pour les artisans et les designers.

Ben Halima a précisé, dans une déclaration à TAP, que cet espace qui s’étale sur une superficie de 1000 m2 regroupera les différents intervenants dans le domaine de l’artisanat (étudiants des écoles des arts, des designers, des créateurs, chercheurs, et des jeunes…)

Des formations seront assurées au profit des designers, des artisans et des diplômés des écoles des arts, en plus de la programmation des rencontres ouvertes entre les étudiants des écoles des arts et les artisans, l’objectif étant d’inciter à la création de produits innovants à travers l’organisation de concours de création et l’encadrement de nouveaux porteurs de projets ainsi que le développement des services locaux aux artisans.

Concrètement le Hub Design de Denden abrite une salle de conférence pour 40 personnes, un espace de coworking pour 30 personnes, un atelier de techniques artisanales pour 16 personnes, 3 bureaux de start-up pour 24 personnes, une salle de réunion pour 8 personnes, un café, une boutique, des bureaux administratifs, des espaces techniques, une bibliothèque, un centre de documentation graphique…

Il s’agit d’un projet lancé dans le cadre de l’initiative “Tounes Wijhetouna- La Tunisie, notre destination). Il est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).