Tunisie : Amélioration de la qualité de l’air pendant la période de confinement

Une étude scientifique, préparée à l’Institut National de la Météorologie et récemment publiée dans une revue scientifique américaine -, Environmental Sciences Proceedings – a montré une amélioration significative de la concentration des polluants au niveau du sol dans la plupart des régions tunisiennes pendant les périodes de confinement générale.

Une diminution significative du dioxyde d’azote (NO2), du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de soufre (SO2) a été observée suite à la diminution des activités humaines dans des nombreuses villes tunisiennes, notamment dans le nord et le centre.

Une baisse de plus de 40% de ces polluants a été signalée au cours de la première vague pandémique.

Cette décroissance est liée principalement à la diminution des émissions provenant du trafic routier, aérien et maritime et des zones industrielles qui émettent une quantité importante de polluants, en particulier dans les régions nordiques et celles de Sfax et Gabès.

On a noté également, une diminution d’environ 50% de ces polluants pendant la troisième vague pandémique. En conséquence, la qualité de l’air s’est considérablement améliorée en Tunisie et dans le monde.