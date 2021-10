Le financement du secteur des restaurants touristiques, la révision des lois obsolètes qui régissent la filière et l’accélération des reformes en cours ont été exposés à Moez Belahassine nouveau Ministre du tourisme. Celui-ci a reçu hier les membres du bureau exécutif de la fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT fraîchement élus pour un nouveau mandat.

Une occasion pour la profession els de la FTRT d’exposer nombre de préoccupations portant essentiellement sur la lourdeur des modalités administratives, la révision des horaires de travail, les contraintes relatives à l’animation nocturne, le déficit d’image sur la richesse du patrimoine culinaire tunisien et sur la formation et la qualité de services.

Sadok Kouka président de la FTRT a souligné la nécessité de conférer au secteur une nouvelle vision qui s’appuie essentiellement sur la formation et le recyclage, la qualité de services, la préservation et la consolidation de l’identité culinaire de la Tunisie et sur une promotion portée sur les nouvelles technologie de l’information et de la communication.

Pour sa part le Ministre du tourisme a annoncé la mise en place dans les prochains jours d’une structure spéciale au sein du Ministère chargé du suivi des dossiers de la profession. Pour les autre dossiers relatifs à la TVA, les autorisations d’exploitation et les occupations temporaires du domaine maritime publics ils seront, précise le Ministre portés à l’examen des ministre concernés.

Le Ministre a mis en relief l’importance du rôle de la FTRT dans l’enrichissement de l’offre touristique nationale ainsi que la mise en valeur du patrimoine culinaire tunisien. Il a ce propos annoncé le soutien du Ministère pour la participation de la FTRT dans les foires et salons internationaux du tourisme.