La Division du développement muséographique relevant de l’Institut National du Patrimoine (INP), a entamé un vaste programme national de restauration, de réaménagement, de conservation et d’entretien des institutions muséales dans divers gouvernorats du pays, selon un communiqué du ministère des affaires culturelles.

Ce programme d’interventions sur le patrimoine s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à préserver et à valoriser le patrimoine national, tout en renforçant l’attractivité des musées auprès des visiteurs.

Les chantiers concernent six musées répartis sur les gouvernorats de Sfax, Tunis, Monastir et Béja :

Musée archéologique de Sfax

Le musée archéologique de Sfax, où la majorité des mosaiques a été restaurée, connaît actuellement des travaux de restauration et de réaménagement de deux salles d’exposition en vue de leur ouverture dès la fin du chantier, moyennant un budget total de 200.000 dinars. L’opération de restauration des collections muséales et le projet de développement muséographique moyennant un budget global de 150.000 dinars pour l’année 2025, ont été confiés à l’INP. De son côté, le conseil municipal se charge de la restauration et de l’entretien des salles, pour un montant de 210.000 dinars.

Musée ethnographique “Dar Jellouli” à Sfax

Entre 2021 et 2023, une opération de restauration d’une partie des niveaux souterrains et du rez-de-chaussée du musée Dar Jellouli a été menée, pour un coût total de 81.000 dinars. La dernière phase, consistant en des travaux de finition, est prévue pour février 2025.

L’ouverture du musée aux visiteurs et l’accueil d’événements culturels dans le rez-de-chaussée sont programmés en avril 2025, coincidant avec l’édition 2025 du Mois du Patrimoine (18 avril – 18 mai).

Musée de l’architecture traditionnelle-la Kasbah de Sfax

Lors d’une visite de terrain au musée de la Kasbah de Sfax le 28 janvier 2025, pour un constat d’état des collections exposées et celles de Dar Jellouli conservées dans les réserves du musée de la Kasbah, il a été convenu de lancer au mois de mars 2025 une étude technique pour l’aménagement de réserves régionales conformes aux standards internationaux dans le cadre de la préservation du patrimoine de la région.

Des experts en scénographie muséale ont été désignés pour repenser la muséographie et proposer des solutions adéquates en matière de surveillance climatique afin de protéger les collections.

Musée archéologique de Lamta à Monastir

Au cours de la période 2021-2023, des travaux de restauration des toitures, de consolidation des murs et des structures, ainsi que de rénovation du réseau électrique et d’entretien des plafonds en plâtre ont été parachevés, pour un budget total de 250.000 dinars.

Le 5 novembre 2024, la troisième phase du projet a été lancée, avec des travaux d’aménagement de deux salles d’exposition, pour un montant de 190.726.800 dinars.

En ce qui concerne les collections, les mosaïques du musée font actuellement l’objet de travaux de restauration et de conservation.

Musée paléochrétien de Carthage à Tunis

Le musée a connu des travaux de réaménagement muséal en avril 2024. Les travaux d’aménagement intérieur ont été achevés en juillet 2024 et ceux de la réserve du musée et du bureau du conservateur en octobre 2024.

En novembre 2024, des travaux de revêtement et d’embellissement des abords extérieurs du musée ont été achevés, pour un coût total de 304.000 dinars.

Par ailleurs, le coût de l’aménagement du jardin archéologique aux abords du musée a été estimé à 160.000 dinars. Le dossier a été soumis à l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) afin d’assurer le financement nécessaire.

Palais Bourguiba à Béja

L’INP s’emploie à l’élaboration du programme scientifique relatif au projet de réhabilitation du palais présidentiel de Béja, connu sous le nom palais de Bourguiba, en collaboration avec des chercheurs de l’Institut, en vue de définir le programme opérationnel du projet. Un bureau de contrôle technique a été désigné et un diagnostic de l’état structurel du site a été réalisé.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret gouvernemental n° 967 de l’année 2017, le ministère de l’Equipement a été désigné maître d’ouvrage délégué pour la mise en œuvre du projet de restauration et de réhabilitation du palais.

L’INP procédera au transfert des fonds destinés aux études et aux travaux de restauration au conseil régional du gouvernorat afin d’accélérer la mise en œuvre du projet.