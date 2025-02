Le Théâtre National Tunisien (TNT) a célébré jeudi en fin d’après-midi l’inauguration de ses deux nouveaux fleurons après un vaste chantier d’aménagement, d’équipement et d’éclairage. L’événement s’est déroulé en présence d’éminentes figures de la scène théâtrale, artistique et culturelle et des médias.

Dans son allocution, le directeur général du Théâtre National Tunisien, Moez Mrabet, a mis l’accent sur la symbolique que revêt le Palais du Théâtre-Halfaouine en tant qu’écrin ancré dans la mémoire théâtrale tunisienne. Il a, à ce propos, souligné que le TNT a veillé à la restauration et au réaménagement de cet espace emblématique, tout en préservant son aspect architectural authentique, grâce à une collaboration étroite avec l’Institut National du Patrimoine (INP).

Les travaux ont concerné plusieurs espaces du Palais. Au rez-de-chaussée, l’auditorium (anciennement Salle Bernard Turin) a été entièrement rénové, tout comme le studio Ali Ben Ayed et le hall principal menant aux étages supérieurs, qui accueille désormais une exposition permanente de costumes de théâtre ainsi que des photographies retraçant l’histoire du théâtre tunisien.

Au premier étage, plusieurs espaces ont été aménagés, notamment le hall Habib Masrouki, le salon d’honneur Mohamed Driss, la salle Habiba Msika, l’atelier de scénographie dédié à Kais Rostom et la bibliothèque. Quant au dernier étage, il abrite désormais le studio “Moncef Souissi”, un espace conçu pour la formation et la création.

Moez Mrabet a, d’autre part, parlé des futurs projets qui seront réalisés avec l’appui de la fondation FABA et du groupe Microcred en vue de développer l’infrastructure du Théâtre National et de l’Ecole pratique des Métiers du Théâtre.

Il a, dans ce sens, annoncé que le TNT prévoit d’élargir ses activités en aménageant de nouveaux espaces, notamment l’église de Bab El Khadra et le Palais Saheb Ettaabaa à Halfaouine, qui seront dédiés à de nouvelles disciplines comme le cirque artistique, la danse et les techniques scéniques. Ces prochains lieux seront ouverts pour des résidences artistiques, des projets de création et des recherches académiques dans les arts de la scène.

La cérémonie d’inauguration a été marquée également par la célébration des jeunes talents du théâtre tunisien en remettant les diplômes aux étudiants de la 9ème promotion (2022-2024) de l’Ecole de l’Acteur.

Dans ce contexte, Moez Mrabet a affirmé que le Théâtre National Tunisien continuera à les accompagner dans leur carrière faisant savoir que l’Ecole pratique des Métiers du Théâtre s’emploiera à élargir ses programmes afin d’être en phase avec les nouvelles tendances et exigences du secteur.

Ces réalisations, a-t-il conclu, ne sont que le début d’un projet à long terme visant à renforcer la place du Théâtre National Tunisien en tant qu’institution culturelle dynamique, capable d’instaurer de nouvelles traditions en matière de production et de formation théâtrales.