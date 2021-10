L’autoroute Gabès-Médenine (Sud de la Tunisie), qui s’étale sur 85 km, sera prête et mise en service, au terme de 2022, a affirmé, samedi, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Jenzri. Deux tronçons de cet ouvrage routier, Gabès-Kettana et Mereth-Koutine, sont déjà prêts, a-t-elle développé.

La ministre, qui inspectait l’avancement des travaux de la route périphérique de la ville de Gabès, qui ont démarré récemment, a encore indiqué que le tronçon qui relie Gabes-Sud à l’échangeur de Gabès, sera ouvert à la circulation, dès la résolution d’un problème d’éclairage au niveau de ces deux échangeurs.

Les travaux du projet de la route périphérique de Gabès, qui ont démarré récemment démarré moyennant un investissement de l’ordre de 30 millions de dinars, prendront fin dans une année. Cette route, une fois mise en service, permettra de fluidiser le trafic et améliorer les conditions de sécurité routière sur une voie souvent empruntée par les poids lourd.