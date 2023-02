La nouvelle autoroute A1 Gabès-Médenine-Ras Jedir comprend 7 traçons, 80 passages à niveau, 179 petits ouvrages hydrauliques, 5 postes de garde nationale, un centre douanier, 2 locaux pour garde nationale, 2 héliports, un réseau de fibre optique ainsi que 3 aires de repos dans les deux sens à Ketana, Sidi Makhlouf et Naftia.

Inauguré vendredi 3 février 2023, au niveau de l’échangeur reliant Aram à Mareth par le président de la République en personne, Kaïs Saïed, a été réalisé sur une longueur de 176 km moyennant une enveloppe d’investissement de 1,250 milliard de dinars.

Des travaux ont été menés pour doubler la route nationale N1 sur une distance de 6,5 km, depuis l’échangeur de Zarzis-Médenine sud jusqu’à l’intersection de la route périphérique de Médenine, outre l’élargissement de la route nationale N1 sur une longueur de 12 km, depuis la terminaison de l’autoroute Gabès-Médenine jusqu’au poste frontalier de Ras Jedir.

La société Tunisie Autoroutes a annoncé, vendredi, l’ouverture de l’autoroute A1 Gabès-Médenine, depuis l’échangeur Gabès sud (El Mdaou) jusqu’à l’échangeur Médenine sud-Zarzis sur un trajet de 73 km pour assurer la sécurité aux usagers de la route et faciliter le déplacement entre les gouvernorats du nord et du sud.

Tunisie Autoroutes appelle les usagers de l’A1 en direction du Sud ou de Tunis à la vigilance et au respect des indications routières en raison de la poursuite des travaux dans les deux voies.

L’autoroute A1 Gabès-Médenine vise à favoriser une liaison avec l’autoroute Transmaghrébine qui devrait traverser la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Il s’agit aussi de développer l’activité économique, de booster l’investissement et de relier la capitale Tunis, les régions du sud-est et de l’intérieur aux régions côtières du pays, outre l’amélioration du flux de circulation et le renforcement de la sécurité des usagers de la route.