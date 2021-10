La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2021 qui font ressortir les résultats suivants:

Un PNB de 742,5 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 331 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 15 230,8 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 11 621,9 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 44,6%.

La BIAT consolide sa performance financière au cours des neufs premiers mois de l’année 2021 avec des indicateurs en hausse. Des résultats atteints grâce à la gestion rigoureuse des risques et la maitrise des coûts

Forte de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son bilan, la BIAT poursuit sa dynamique de transformation tirée par la digitalisation de ses services, son engagement en tant que banque citoyenne et sa quête continue d’un meilleur accompagnement de ses clients.

Le nouveau concept d’agences lancé en juin 2021 traduit l’expérience que la BIAT entend offrir à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux. Deux sites pilotes ont d’ores et déjà été implémentés et offrent aux clients une expérience unique et engagée dans une logique de partenariat et d’accompagnement.

La BIAT soutient l’entrepreneuriat à travers ses différentes structures d’accompagnement dans le cadre de sa démarche RSE bien établie. Elle s’implique activement dans le développement de l’esprit d’entreprise des jeunes ainsi que le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales. Après un lancement réussi de son programme d’incubation enrichi, BIATLABS a fêté la graduation de sa promotion d’entrepreneurs en herbe. Un événement leur a été dédié pour présenter leurs idées innovantes de projets viables et porteurs de valeurs devant un jury confirmé.

La Fondation BIAT poursuit son soutien aux jeunes à travers ses programmes dédiés axés sur l’entrepreneuriat, l’éducation et la culture. La 5ème édition des SPARK CLUB, programme entrepreneurial de la Fondation BIAT pour les jeunes de 15 à 18 ans, a eu un franc succès et plus de 600 jeunes ont pu en bénéficier pour transformer leurs idées en projets.

Banque universelle, citoyenne, centrée sur la satisfaction clients, la BIAT poursuit sa dynamique positive de transformation avec l’ambition d’une vraie modernité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn